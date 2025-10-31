Direktoryo ng mga Kumpanya
Field Nation
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Inhinyeryang Software

  • Lahat ng Manager ng Inhinyeryang Software na Sahod

Field Nation Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang average na Manager ng Inhinyeryang Software kabuuang kompensasyon in Bangladesh sa Field Nation ay mula BDT 2.91M hanggang BDT 4.24M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Field Nation. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

BDT 3.35M - BDT 3.81M
Bangladesh
Karaniwang Range
Posibleng Range
BDT 2.91MBDT 3.35MBDT 3.81MBDT 4.24M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Field Nation?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Field Nation in Bangladesh ay may taunang kabuuang bayad na BDT 4,244,534. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Field Nation para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in Bangladesh ay BDT 2,913,621.

Iba pang Resources