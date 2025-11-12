Fidelity Investments Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Raleigh-Durham Area

Ang Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Raleigh-Durham Area sa Fidelity Investments ay mula $100K bawat year para sa L4 hanggang $149K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in Raleigh-Durham Area package ay umabot sa $148K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fidelity Investments. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$100K
$93K
$0
$7K
L5
$139K
$118K
$3.9K
$17.2K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Fidelity Investments, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)