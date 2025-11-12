Fidelity Investments Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Dublin Area

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Dublin Area sa Fidelity Investments ay mula €45.3K bawat year para sa L3 hanggang €78K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Dublin Area package ay umabot sa €57.3K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fidelity Investments. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L3
€45.3K
€43.1K
€0
€2.3K
L4
€56.6K
€51.9K
€0
€4.7K
L5
€78K
€72K
€1.5K
€4.6K
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Fidelity Investments, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)