Fidelity Investments Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Dallas Area

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Dallas Area sa Fidelity Investments ay mula $89.9K bawat year para sa L3 hanggang $219K bawat year para sa L7. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Dallas Area package ay umabot sa $96.5K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fidelity Investments. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L3
$89.9K
$83.9K
$77
$5.9K
L4
$116K
$105K
$3.1K
$8.6K
L5
$148K
$124K
$6.6K
$17.4K
L6
$184K
$145K
$7.6K
$31.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Fidelity Investments, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)