Fidelity Investments Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Boston Area

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Boston Area sa Fidelity Investments ay mula $87.7K bawat year para sa L3 hanggang $233K bawat year para sa L7. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Boston Area package ay umabot sa $118K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fidelity Investments. Huling na-update: 11/12/2025

Karaniwang Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Entry Level)
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
Software Engineer
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
Senior Software Engineer
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
Principal Software Engineer
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Fidelity Investments, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero sa Fidelity Investments in Greater Boston Area ay may taunang kabuuang bayad na $232,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Fidelity Investments para sa Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero role in Greater Boston Area ay $114,525.

Iba pang Resources