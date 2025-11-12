Fidelity Investments Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Bengaluru

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Bengaluru sa Fidelity Investments ay mula ₹1.34M bawat year para sa L3 hanggang ₹2.64M bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Bengaluru package ay umabot sa ₹1.7M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fidelity Investments. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L3
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Fidelity Investments, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)