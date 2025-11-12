Fidelity Investments Bakend na Sopwer na Inhinyero Sahod sa India

Ang Bakend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in India sa Fidelity Investments ay mula ₹1.36M bawat year para sa L3 hanggang ₹4.71M bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹1.92M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fidelity Investments. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L3
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L4
₹1.98M
₹1.82M
₹6.2K
₹159K
L5
₹2.52M
₹2.26M
₹0
₹260K
L6
₹4.71M
₹3.98M
₹0
₹729K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Fidelity Investments, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)