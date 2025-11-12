Fidelity Investments Bakend na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Bengaluru

Ang Bakend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Bengaluru sa Fidelity Investments ay mula ₹1.52M bawat year para sa L4 hanggang ₹4.61M bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Bengaluru package ay umabot sa ₹1.98M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fidelity Investments. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Fidelity Investments, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)