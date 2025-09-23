Direktoryo ng mga Kumpanya
Fidelity International
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Business Analyst

  • Lahat ng Business Analyst na Sahod

Fidelity International Business Analyst Sahod

Ang average na Business Analyst kabuuang kompensasyon in India sa Fidelity International ay mula ₹2.28M hanggang ₹3.12M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fidelity International. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹2.47M - ₹2.93M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹2.28M₹2.47M₹2.93M₹3.12M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Business Analyst mga submissions sa Fidelity International para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₹13.98M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.62M+ (minsan ₹26.22M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Fidelity International?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Business Analyst mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Business Analyst at Fidelity International in India sits at a yearly total compensation of ₹3,115,418. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity International for the Business Analyst role in India is ₹2,275,610.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Fidelity International

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Roblox
  • Uber
  • Amazon
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources