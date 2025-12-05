Fetch Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Fetch ay mula $111K bawat year para sa Software Engineer I hanggang $205K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $150K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Fetch. Huling na-update: 12/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer I
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Fetch, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
