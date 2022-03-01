Direktoryo ng mga Kumpanya
Farmers Business Network
Farmers Business Network Mga Sweldo

Ang sahod ng Farmers Business Network ay mula $171,638 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Recruiter sa mababang hanay hanggang $480,390 para sa isang Technical Program Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Farmers Business Network. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $180K
Siyentipiko ng Data
$205K
Human Resources
$176K

Manager ng Produkto
$199K
Program Manager
$281K
Recruiter
$172K
Technical Program Manager
$480K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Farmers Business Network, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Farmers Business Network is Technical Program Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $480,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Farmers Business Network is $198,739.

