Farfetch Mga Sweldo

Ang sahod ng Farfetch ay mula $22,689 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Copywriter sa mababang hanay hanggang $198,900 para sa isang Siyentipiko ng Data sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Farfetch. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend Software Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Data Inhinyero

Manager ng Produkto
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Data Analyst
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Project Manager
Median $39.9K
Manager ng Software Engineering
Median $69.8K
Business Analyst
$111K
Copywriter
$22.7K
Customer Service
$75.4K
Data Science Manager
$77.9K
Siyentipiko ng Data
$199K
Financial Analyst
$54.2K
Human Resources
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Recruiter
$85.4K
Solution Architect
$79.4K
UX Researcher
$47.9K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Farfetch, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Farfetch ay Siyentipiko ng Data at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $198,900. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Farfetch ay $54,174.

