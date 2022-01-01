Direktoryo ng mga Kumpanya
Fanatics
Fanatics Mga Sweldo

Ang sahod ng Fanatics ay mula $7,881 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst in India sa mababang hanay hanggang $305,000 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Fanatics. Huling na-update: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $210K
Manager ng Software Engineering
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Chief of Staff
Median $65K
Siyentipiko ng Data
Median $238K
Marketing
Median $120K
Data Analyst
Median $131K
Administrative Assistant
$103K
Business Analyst
$7.9K
Data Science Manager
$164K
Human Resources
$163K
Disenyor ng Produkto
$151K
Recruiter
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Technical Program Manager
$238K
UX Researcher
$125K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Fanatics, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Fanatics ay Manager ng Software Engineering na may taunang kabuuang bayad na $305,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Fanatics ay $156,975.

