FamilySearch Physician Sahod

Ang average na Physician kabuuang kompensasyon in Nigeria sa FamilySearch ay mula NGN 4.52M hanggang NGN 6.46M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng FamilySearch. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

NGN 5.19M - NGN 6.07M
Nigeria
Karaniwang Range
Posibleng Range
NGN 4.52MNGN 5.19MNGN 6.07MNGN 6.46M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Physician mga submissions sa FamilySearch para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

NGN 242.65M

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa FamilySearch?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Physician sa FamilySearch in Nigeria ay may taunang kabuuang bayad na NGN 6,456,009. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa FamilySearch para sa Physician role in Nigeria ay NGN 4,524,724.

