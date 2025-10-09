F5 Networks Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa F5 Networks ay mula $131K bawat year para sa Software Engineer 1 hanggang $354K bawat year para sa Architect. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $182K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng F5 Networks. Huling na-update: 10/9/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer 1
$131K
$113K
$11.9K
$6.7K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$205K
$175K
$19.9K
$10.1K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa F5 Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
