  Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

F5 Networks Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa F5 Networks ay mula $131K bawat year para sa Software Engineer 1 hanggang $354K bawat year para sa Architect. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $182K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng F5 Networks. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Magdagdag ng KompIkumpara ang mga Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
$131K
$113K
$11.9K
$6.7K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$205K
$175K
$19.9K
$10.1K
Tingnan 3 Mga Karagdagang Antas
Ikumpara ang mga Antas

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Magdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa F5 Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa F5 Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Kasamang mga Titulo

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Networking Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Inhinyero ng Software di F5 Networks in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $354,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di F5 Networks untuk peranan Inhinyero ng Software in United States ialah $186,000.

