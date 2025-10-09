F5 Networks Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa F5 Networks ay mula $209K bawat year para sa Product Manager 3 hanggang $339K bawat year para sa Director Product Management. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $244K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng F5 Networks. Huling na-update: 10/9/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$209K
$172K
$20K
$17K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa F5 Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa F5 Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)