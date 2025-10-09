Direktoryo ng mga Kumpanya
F5 Networks
F5 Networks Hardware Engineer Sahod

Ang average na Hardware Engineer kabuuang kompensasyon in United States sa F5 Networks ay mula $137K hanggang $188K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng F5 Networks. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$149K - $177K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$137K$149K$177K$188K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa F5 Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa F5 Networks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

