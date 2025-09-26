Eyeota Siyentipiko ng Data Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Eyeota
Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in Singapore sa Eyeota ay mula SGD 94.1K hanggang SGD 128K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Eyeota. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SGD 101K - SGD 122K
Singapore
Karaniwang Range
Posibleng Range
SGD 94.1KSGD 101KSGD 122KSGD 128K
Karaniwang Range
Posibleng Range

SGD 211K

Ano ang mga antas ng karera sa Eyeota?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Eyeota in Singapore ay may taunang kabuuang bayad na SGD 128,389. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Eyeota para sa Siyentipiko ng Data role in Singapore ay SGD 94,078.

Iba pang Resources