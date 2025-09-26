ExxonMobil Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa ExxonMobil ay mula $101K bawat year para sa CL22 hanggang $230K bawat year para sa CL27. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $180K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ExxonMobil. Huling na-update: 9/26/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
