ExxonMobil Marketing Sahod

Ang median na Marketing kompensasyon in United States package sa ExxonMobil ay umabot sa $237K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ExxonMobil. Huling na-update: 9/26/2025

Gitna ng Pakete
company icon
ExxonMobil
Trading
Houston, TX
Kabuuan bawat taon
$237K
Antas
CL26
Pangunahing Sahod
$223K
Stock (/yr)
$14K
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
11 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
11 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa ExxonMobil?

$160K

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa ExxonMobil in United States ay may taunang kabuuang bayad na $264,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ExxonMobil para sa Marketing role in United States ay $185,000.

