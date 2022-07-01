Direktoryo ng mga Kumpanya
Extole
Extole Mga Sweldo

Ang sahod ng Extole ay mula $25,186 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software in Moldova sa mababang hanay hanggang $99,500 para sa isang Solution Architect in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Extole. Huling na-update: 10/9/2025

Siyentipiko ng Data
$43.8K
Information Technologist (IT)
$27.6K
Manager ng Produkto
$36.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Inhinyero ng Software
$25.2K
Solution Architect
$99.5K
Mga Madalas na Tanong

Самая высокооплачиваемая позиция в Extole — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $99,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Extole составляет $36,180.

