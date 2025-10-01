Direktoryo ng mga Kumpanya
Experis
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Solution Architect

  • Lahat ng Solution Architect na Sahod

  • Greater Oslo Region

Experis Solution Architect Sahod sa Greater Oslo Region

Ang average na Solution Architect kabuuang kompensasyon in Greater Oslo Region sa Experis ay mula NOK 717K hanggang NOK 1.02M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Experis. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

NOK 822K - NOK 962K
Norway
Karaniwang Range
Posibleng Range
NOK 717KNOK 822KNOK 962KNOK 1.02M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Solution Architect mga submissions sa Experis para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

NOK 1.63M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang NOK 306K+ (minsan NOK 3.06M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Experis?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Solution Architect mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Solution Architect sa Experis in Greater Oslo Region ay may taunang kabuuang bayad na NOK 1,023,543. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Experis para sa Solution Architect role in Greater Oslo Region ay NOK 717,355.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Experis

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Mitchell Martin
  • Edmentum
  • Prime Trust
  • Volt
  • Lockton
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources