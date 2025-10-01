Direktoryo ng mga Kumpanya
exadel
exadel Inhinyero ng Software Sahod sa Uzbekistan

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Uzbekistan package sa exadel ay umabot sa UZS 646.29M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng exadel. Huling na-update: 10/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Kabuuan bawat taon
UZS 646.29M
Antas
Senior
Pangunahing Sahod
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonus
UZS 0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
4 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa exadel?

UZS 2B

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa exadel in Uzbekistan ay may taunang kabuuang bayad na UZS 751,500,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa exadel para sa Inhinyero ng Software role in Uzbekistan ay UZS 646,290,000.

Iba pang Resources