exadel Inhinyero ng Software Sahod sa Georgia

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Georgia package sa exadel ay umabot sa GEL 104K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng exadel. Huling na-update: 10/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Kabuuan bawat taon
GEL 104K
Antas
Middle
Pangunahing Sahod
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bonus
GEL 0
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa exadel?

GEL 438K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

