Direktoryo ng mga Kumpanya
Evernex
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
Nangungunang Insight
  • Mag-ambag ng natatanging impormasyon tungkol sa Evernex na maaaring makatulong sa iba (hal. tips sa interview, pagpili ng team, natatanging kultura, atbp).
    • Tungkol sa

    Evernex is a global IT maintenance company specializing in cost-effective asset lifecycle management and providing 24/7 technical support for data center infrastructure around the world.

    https://evernex.com
    Website
    1983
    Taong Naitatag
    780
    Bilang ng mga Empleyado
    $100M-$250M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

    Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

    Mag-subscribe sa verified na mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

    Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

    Itinampok na Trabaho

      Walang itinampok na trabaho para sa Evernex

    Kaugnay na mga Kumpanya

    • Airbnb
    • Flipkart
    • Dropbox
    • Coinbase
    • Spotify
    • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

    Iba pang Resources