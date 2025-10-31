EssenceMediacom Manager ng Proyekto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Manager ng Proyekto kabuuang kompensasyon in Argentina sa EssenceMediacom ay mula ARS 18.78M hanggang ARS 25.63M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng EssenceMediacom. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

ARS 20.1M - ARS 24.3M
Argentina
Karaniwang Range
Posibleng Range
ARS 18.78MARS 20.1MARS 24.3MARS 25.63M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa EssenceMediacom?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa EssenceMediacom in Argentina ay may taunang kabuuang bayad na ARS 25,627,134. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa EssenceMediacom para sa Manager ng Proyekto role in Argentina ay ARS 18,778,503.

