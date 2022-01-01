Direktoryo ng mga Kumpanya
Esri Mga Sweldo

Ang sahod ng Esri ay mula $70,013 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Financial Analyst sa mababang hanay hanggang $213,000 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Esri. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
L1 $108K
L2 $116K
L3 $137K
L4 $174K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Disenyor ng Produkto
L2 $97.3K
L4 $130K

UX Disayner

Information Technologist (IT)
Median $75K

Solution Architect
Median $132K
Business Analyst
Median $70.7K
Manager ng Produkto
Median $100K
Manager ng Software Engineering
Median $213K
Siyentipiko ng Data
Median $150K
Financial Analyst
$70K
Konsultant sa Pamamahala
$119K
Marketing
$119K
Project Manager
$78.6K
Sales
$136K
Technical Program Manager
Median $101K
Technical Writer
$114K
UX Researcher
$180K
Mga Madalas na Tanong

Iba pang Resources