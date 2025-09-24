Direktoryo ng mga Kumpanya
Ernst and Young
Ernst and Young Venture Capitalist Sahod

Ang median na Venture Capitalist kompensasyon in United States package sa Ernst and Young ay umabot sa $120K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ernst and Young. Huling na-update: 9/24/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Ernst and Young
Associate
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$120K
Antas
-
Pangunahing Sahod
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Ernst and Young?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Ernst and Young, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Kasamang mga Titulo

Asosyeyt

Analist

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Venture Capitalist sa Ernst and Young in United States ay may taunang kabuuang bayad na $270,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ernst and Young para sa Venture Capitalist role in United States ay $112,000.

Iba pang Resources