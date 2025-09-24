Ernst and Young Total Rewards Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Total Rewards kabuuang kompensasyon in India sa Ernst and Young ay mula ₹886K hanggang ₹1.24M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ernst and Young. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹961K - ₹1.16M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹886K₹961K₹1.16M₹1.24M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Ernst and Young, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ernst and Young in IndiaTotal Rewards最高薪酬方案，年度總薪酬為₹1,238,842。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Ernst and YoungTotal Rewards職位 in India年度總薪酬中位數為₹886,413。

