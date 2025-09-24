Ernst and Young Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Ernst and Young ay mula $104K bawat year para sa Software Engineer hanggang $125K bawat year para sa Staff Software Engineer 2. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $119K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ernst and Young. Huling na-update: 9/24/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Ernst and Young, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
