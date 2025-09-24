Direktoryo ng mga Kumpanya
Ernst and Young
Ernst and Young Product Design Manager Sahod

Ang average na Product Design Manager kabuuang kompensasyon in United States sa Ernst and Young ay mula $161K hanggang $226K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ernst and Young. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$175K - $203K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$161K$175K$203K$226K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Ernst and Young, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Product Design Manager sa Ernst and Young in United States ay may taunang kabuuang bayad na $225,862. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ernst and Young para sa Product Design Manager role in United States ay $161,330.

