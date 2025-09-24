Direktoryo ng mga Kumpanya
Ernst and Young
  • Sahod
  • Information Technologist (IT)

  • Lahat ng Information Technologist (IT) na Sahod

Ernst and Young Information Technologist (IT) Sahod

Ang Information Technologist (IT) kompensasyon sa Ernst and Young ay mula $138K bawat year para sa Senior IT hanggang $84K bawat year para sa Staff IT. Ang median na yearng kompensasyon package ay umabot sa $142K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ernst and Young. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Ernst and Young, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Information Technologist (IT) pozícióra a Ernst and Young cégnél évi $200,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ernst and Young cégnél a Information Technologist (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $143,875.

