Ericsson Electrical Engineer Sahod

Ang average na Electrical Engineer kabuuang kompensasyon in Sweden sa Ericsson ay mula SEK 502K hanggang SEK 685K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ericsson. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

SEK 537K - SEK 650K
Sweden
Karaniwang Range
Posibleng Range
SEK 502KSEK 537KSEK 650KSEK 685K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Electrical Engineer mga submissions sa Ericsson para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

SEK 1.56M

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Ericsson?

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Electrical Engineer sa Ericsson in Sweden ay may taunang kabuuang bayad na SEK 685,108. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ericsson para sa Electrical Engineer role in Sweden ay SEK 502,019.

