Equifax Mga Sweldo

Ang sahod ng Equifax ay mula $50,250 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Investment Banker sa mababang hanay hanggang $252,333 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Equifax. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
P1 $75K
P2 $111K
P3 $130K
P4 $178K
P5 $166K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Sayt Rilaybiliting Inhinyero

Manager ng Produkto
P1 $93.7K
P3 $174K
P4 $189K
P5 $252K
Siyentipiko ng Data
P2 $108K
P3 $139K
P4 $173K

Data Analyst
P1 $66.5K
P3 $107K
Technical Program Manager
Median $155K
Disenyor ng Produkto
Median $151K
Sales
Median $100K
Accountant
$62.4K
Business Analyst
$55.5K
Financial Analyst
$144K
Information Technologist (IT)
Median $125K
Investment Banker
$50.3K
Project Manager
$58.2K
Cybersecurity Analyst
$168K
Manager ng Software Engineering
$156K
Mga Madalas na Tanong

