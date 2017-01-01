Direktoryo ng mga Kumpanya
EPP Composites
    • Tungkol sa

    EPP Composites specializes in manufacturing GRP and FRP pipes, chemical equipment, and a range of composite products such as storage tanks and cable trays, serving the composite industry.

    http://www.eppcomposites.com
    Website
    1986
    Taong Naitatag
    540
    Bilang ng mga Empleyado
    $50M-$100M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

