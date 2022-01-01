Ang sahod ng Epic Games ay mula $52,260 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Benta sa mababang hanay hanggang $445,000 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Epic Games. Huling na-update: 11/20/2025
What do Product Managers even do?
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Epic Games, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.