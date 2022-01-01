Direktoryo ng mga Kumpanya
Epic Games Mga Sweldo

Ang sahod ng Epic Games ay mula $52,260 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Benta sa mababang hanay hanggang $445,000 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Epic Games. Huling na-update: 11/20/2025

Inhinyero ng Software
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Bidyong Larong Sopwer na Inhinyero

Manager ng Produkto
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Manager ng Inhinyeryang Software
Median $400K
Manager ng Proyekto
Median $205K
Arkitekto ng Solusyon
Median $238K
Accountant
$76.4K
Analista ng Negosyo
$191K
Manager ng Data Science
$288K
Siyentipiko ng Data
$161K
Analista ng Pananalapi
$281K
Human Resources
$88K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$67.6K
Operasyon ng Marketing
$147K
Disenyer ng Produkto
$68.6K
Manager ng Disenyo ng Produkto
$193K
Manager ng Programa
$151K
Rekruter
$77.4K
Benta
$52.3K
Analista ng Cybersecurity
$80.6K
Manager ng Programang Teknikal
$166K
Trust at Safety
$137K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
Options

Sa Epic Games, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Epic Games ay Manager ng Produkto at the L5 level na may taunang kabuuang bayad na $445,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Epic Games ay $166,165.

Iba pang Resources

