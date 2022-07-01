Direktoryo ng mga Kumpanya
EPI-USE Labs
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

EPI-USE Labs Mga Sweldo

Ang sahod ng EPI-USE Labs ay mula $127,400 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $190,045 para sa isang Arkitekto ng Solusyon sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng EPI-USE Labs. Huling na-update: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
$127K
Arkitekto ng Solusyon
$190K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa EPI-USE Labs ay Arkitekto ng Solusyon at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $190,045. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa EPI-USE Labs ay $158,723.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa EPI-USE Labs

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Square
  • Databricks
  • DoorDash
  • Facebook
  • Tesla
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epi-use-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.