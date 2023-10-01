Direktoryo ng mga Kumpanya
EPFL
EPFL Mga Sweldo

Ang sahod ng EPFL ay mula $9,845 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Administrative Assistant sa mababang hanay hanggang $290,721 para sa isang Hardware Engineer sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng EPFL. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $68.9K

Pul-Stak Software Inhinyero

Riserts Sayentist

Siyentipiko ng Data
Median $68.1K
Doctoral Assistant
Median $63.6K

PhD Student
Median $64.2K
Research Scientist
Median $98.7K
Project Manager
Median $89.1K
Administrative Assistant
$9.8K
Biomedical Engineer
$97.8K
Controls Engineer
$56.1K
Data Analyst
$119K
Hardware Engineer
$291K
Manager ng Software Engineering
$141K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa EPFL ay Hardware Engineer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $290,721. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa EPFL ay $79,030.

