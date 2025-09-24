Direktoryo ng mga Kumpanya
Endava
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Solution Architect

  • Lahat ng Solution Architect na Sahod

Endava Solution Architect Sahod

Ang median na Solution Architect kompensasyon in Romania package sa Endava ay umabot sa RON 299K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Endava. Huling na-update: 9/24/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Kabuuan bawat taon
RON 299K
Antas
Senior Solution Architect
Pangunahing Sahod
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.5K
Bonus
RON 0
Mga taon sa kumpanya
21 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
23 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Endava?

RON 714K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang RON 134K+ (minsan RON 1.34M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Solution Architect mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Solution Architect sa Endava in Romania ay may taunang kabuuang bayad na RON 433,837. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Endava para sa Solution Architect role in Romania ay RON 261,582.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Endava

Kaugnay na mga Kumpanya

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources