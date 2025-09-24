Direktoryo ng mga Kumpanya
Endava
Endava Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Romania sa Endava ay mula RON 91.1K bawat year para sa Software Engineer hanggang RON 356K bawat year para sa Principal Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Romania package ay umabot sa RON 114K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Endava. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Ano ang mga antas ng karera sa Endava?

Kasamang mga Titulo

Frontend Software Inhinyero

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

DevOps Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

