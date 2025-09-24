Endava Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Romania sa Endava ay mula RON 91.1K bawat year para sa Software Engineer hanggang RON 356K bawat year para sa Principal Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Romania package ay umabot sa RON 114K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Endava. Huling na-update: 9/24/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
