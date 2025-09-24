Direktoryo ng mga Kumpanya
Endava
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
Endava Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in Romania sa Endava ay mula RON 83.1K hanggang RON 118K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Endava. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RON 94.3K - RON 112K
Romania
Karaniwang Range
Posibleng Range
RON 83.1KRON 94.3KRON 112KRON 118K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Endava?

Mga Madalas na Tanong

