Direktoryo ng mga Kumpanya
Endava
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Business Analyst

  • Lahat ng Business Analyst na Sahod

Endava Business Analyst Sahod

Ang average na Business Analyst kabuuang kompensasyon in Moldova sa Endava ay mula MDL 544K hanggang MDL 790K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Endava. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

MDL 617K - MDL 717K
Moldova
Karaniwang Range
Posibleng Range
MDL 544KMDL 617KMDL 717KMDL 790K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Business Analyst mga submissions sa Endava para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

MDL 2.77M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang MDL 519K+ (minsan MDL 5.19M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Endava?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Business Analyst mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Business Analyst at Endava in Moldova sits at a yearly total compensation of MDL 789,648. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Endava for the Business Analyst role in Moldova is MDL 544,127.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Endava

Kaugnay na mga Kumpanya

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources