Enavate Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Poland sa Enavate ay mula PLN 60.3K hanggang PLN 85.8K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Enavate. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 68.3K - PLN 77.8K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 60.3KPLN 68.3KPLN 77.8KPLN 85.8K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Enavate?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Enavate in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 85,759. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Enavate para sa Inhinyero ng Software role in Poland ay PLN 60,322.

