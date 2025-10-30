Direktoryo ng mga Kumpanya
Enavate
Enavate Manager ng Proyekto Sahod

Ang average na Manager ng Proyekto kabuuang kompensasyon in Ukraine sa Enavate ay mula UAH 709K hanggang UAH 968K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Enavate. Huling na-update: 10/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

UAH 760K - UAH 918K
Ukraine
Karaniwang Range
Posibleng Range
UAH 709KUAH 760KUAH 918KUAH 968K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Enavate?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa Enavate in Ukraine ay may taunang kabuuang bayad na UAH 968,182. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Enavate para sa Manager ng Proyekto role in Ukraine ay UAH 709,444.

