Direktoryo ng mga Kumpanya
Emumba
Emumba Mga Sweldo

Ang sahod ng Emumba ay mula $3,398 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Human Resources sa mababang hanay hanggang $6,464 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Emumba. Huling na-update: 11/20/2025

Inhinyero ng Software
Median $6.5K
Human Resources
$3.4K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Emumba ay Inhinyero ng Software na may taunang kabuuang bayad na $6,464. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Emumba ay $4,931.

