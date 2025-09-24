Direktoryo ng mga Kumpanya
Emarsys
Emarsys Disenyor ng Produkto Sahod

Ang average na Disenyor ng Produkto kabuuang kompensasyon in Hungary sa Emarsys ay mula HUF 13.59M hanggang HUF 18.93M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Emarsys. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

HUF 14.56M - HUF 17.15M
Hungary
Karaniwang Range
Posibleng Range
HUF 13.59MHUF 14.56MHUF 17.15MHUF 18.93M
Karaniwang Range
Posibleng Range

HUF 55.9M

Ano ang mga antas ng karera sa Emarsys?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa Emarsys in Hungary ay may taunang kabuuang bayad na HUF 18,928,093. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Emarsys para sa Disenyor ng Produkto role in Hungary ay HUF 13,589,400.

