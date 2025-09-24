Elsevier Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Elsevier ay mula $89.6K bawat year para sa Software Engineer 1 hanggang $148K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $110K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Elsevier. Huling na-update: 9/24/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo