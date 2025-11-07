Direktoryo ng mga Kumpanya
Electronic Arts
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Disenyer ng Produkto Antas

Product Designer I

Mga Antas sa Electronic Arts

Ihambing ang mga Antas
  1. Associate Product Designer
  2. Product Designer I
  3. Product Designer II
    4. Ipakita 4 Higit Pang mga Antas
Karaniwan Taunang Kabuuang Kompensasyon
CA$68,197
Pangunahing Sahod
CA$84,439
Stock Grant ()
CA$4,656
Bonus
CA$6,176
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Paghahabla ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Electronic Arts

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Zynga
  • Nintendo
  • AppLovin
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources