Ecolab
  • Sahod
  • Regulatory Affairs

  • Lahat ng Regulatory Affairs na Sahod

Ecolab Regulatory Affairs Sahod

Ang average na Regulatory Affairs kabuuang kompensasyon in Colombia sa Ecolab ay mula COP 102.68M hanggang COP 140.13M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Ecolab. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

COP 109.93M - COP 132.88M
Colombia
Karaniwang Range
Posibleng Range
COP 102.68MCOP 109.93MCOP 132.88MCOP 140.13M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Regulatory Affairs sa Ecolab in Colombia ay may taunang kabuuang bayad na COP 140,130,506. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ecolab para sa Regulatory Affairs role in Colombia ay COP 102,681,836.

