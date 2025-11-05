Direktoryo ng mga Kumpanya
Echo Global Logistics
Echo Global Logistics Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Chicago Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Chicago Area package sa Echo Global Logistics ay umabot sa $90K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Echo Global Logistics. Huling na-update: 11/5/2025

Gitna ng Pakete
Echo Global Logistics
Software Engineer
Chicago, IL
Kabuuan bawat taon
$90K
Antas
Software Engineer
Pangunahing Sahod
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2 Mga Taon
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kasamang mga Titulo

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Echo Global Logistics in Greater Chicago Area ay may taunang kabuuang bayad na $132,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Echo Global Logistics para sa Inhinyero ng Software role in Greater Chicago Area ay $110,000.

